MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken paylaşım! Çok kritik 'Türk general' detayı
ABONE OL
02.03.2020 - 01:46 | | AA

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken paylaşım! Çok kritik 'Türk general' detayı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan’dan NATO kuvvetlerinin çekilmesine ilişkin yaptığı paylaşımında “Biz NATO’yuz” etiketini kullanırken paylaşımın görselinde Türkiye’nin Afganistan Eğitim, Yardım ve Danışma Birliği Komutanı Tuğgeneral Şahin Iğdır’ın fotoğrafını kullandı.

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken paylaşım! Çok kritik 'Türk general' detayı

 

Taliban ile ABD arasında yapılan anlaşma gereği ABD kuvvetlerinin Afganistan’dan çekileceği konuşulurken Esper konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Esper, “Kararlı destek bölgesine seyahatimden sonra Afganistan’ın geleceğinden umutluyum. Taliban anlaşmalara uyarsa ABD kuvvetlerini koşulara bağlı bir şekilde azaltacaktır. Kuvvetlerimizi azaltırken ülkede ortaya çıkabilecek terör tehdidine saldırıda bulunma konusunda tereddüt etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

İkinci bir paylaşımda ise ABD’nin ülkedeki diğer ittifak kuvvetleri ile Afganistan’da görevli askerlerinin sayısını orantılı olarak azaltma konusunda yakından çalıştığını belirten Esper, “Bu savaşa birlikte girdiğimiz gibi buradan birlikte güçlerimizi azaltacağız ve nihayetinde birlikte çekileceğiz. Biz NATO’yuz” dedi.

ABD Savunma Bakanı Esperden dikkat çeken paylaşım Çok kritik Türk general detayı

ABD'li bakan bu paylaşımında Türkiye’nin Afganistan’nın başkenti Kabil’deki Eğitim, Yardım ve Danışma Birliği Komutanı Tuğgeneral Şahin Iğdır ile Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral Austin S. Miller'le el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

ABD Savunma Bakanı Esperden dikkat çeken paylaşım Çok kritik Türk general detayı

2002’den bu yana NATO’ya destek olarak Afganistan’da asker bulunduran Türkiye’ye İdlib’de ABD ve NATO’dan somut bir destek gelmezken Esper’in Tuğgeneral Iğdır’ın fotoğrafını “Biz NATO’yuz” etiketiyle paylaşması dikkati çekti.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber