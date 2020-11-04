ABD seçim sonuçları, 2020 yeni başkan kim oldu? Canlı Amerika seçim sonuçları ekranı...

ABD seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Trump ve Biden'in yarıştığı Amerika seçimlerinde hangi adayın kazanacağı sorusu ise merak konusu. Saat 14.05'de CNN International, sonuçların açıklanmadığı 9 eyalet kaldığını belirtmişti. Adım adım ABD seçim sonuçlarının belli olmasına yaklaşırken son durum araştırılıyor. Peki ABD seçimleri son durumu nedir, kim kazandı, ABD başkanı kim oldu?

ABD SEÇİM SONUÇLARI...

TRUMP VE BİDEN NERELERDE KAZANDI?

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre

Donald Trump, Louisiana: 8, Güney Carolina: 9, West Virginia: 5, Oklahoma: 7, Alabama: 9, Mississippi: 6, Kentucky: 8, Tennessee ve Indiana: 11'er, Kuzey Dakota:3 Güney Dakota:3 Wyoming: 3 Nebraska: 4, Arkansas: 6, Kansas: 6, Missouri: 10, Utah: 6, Texas: 38, Iowa: 6, Idaho: 4, Florida: 29, Ohio: 18 ve Montana: 3

Joe Biden: New Jersey: 14, Washington DC: 3, Illinois: 20, Vermont: 3, Virginia: 13, Delaware:3, Massachusetts: 11, Maryland: 10, New York: 29, Colorado: 9, Connecticut: 7, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico: 5, Oregon: 7, California: 55, Arizona: 11, Maine: 3, Hawaii: 4, Washington: 12, Minnesota: 10 ve Nebraska: 1 delege

CANLI ABD SEÇİM SONUÇLARI...

15.00 : Eski New Jersey valisi ve Trump'ın üst düzey müttefiki Chris Christie, Başkan Trump'ın seçim gecesi vaktinden önce zafer ilan eden ve meşru oy sayma çabalarına saldıran konuşmalarını onaylamadığını dile getirdi. Christie, Trump'ın "kendi güvenilirliğinin altını çizdiğini" söyledi. "Bu gece bu tartışmayı yapmanın hiçbir temeli yok. Sadece yok. Tüm oyların sayılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

14.05 CNN International, sonuçların açıklanmadığı 9 eyalet kaldığını açıkladı. Bu eyaletler alfabetik sırayla Alaska, Arizona, Georgia, Michigan, Maine, Nevada, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin.

13.10 : CNN'den Phil Mattingly, Joe Biden'ın Wisconsin'de öne geçtiğini bildirdi. CNN'den Chris Cuomo, 2016'da Başkan Trump'ın Wisconsin'i 22 bin oyla kazandığını söyledi.

12.45 : Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter hesabından Donald Trump’ı tebrik etti. Jansa, Trump’ı tebrik eden Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.

12.15 : BBC'nin ünlü Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Başkan Trump'ın haftalardır ima ettiği adımı Çarşamba sabahı attığını ve ABD'deki kıyamet günü senaryolarının gerçeğe dönüştüğünü bildiriyor.

Trump'ın zafer ilan etmesi ve oy sayımını durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye başvuracağını söylemesinin yardımcısı Mike Pence tarafından yumuşatılmaya çalışıldığını aktaran Zurcher, ancak seçimlerin çoktan hasar aldığını vurguluyor. BBC muhabirine göre, Trump kazansa da kaybetse de bu seçimlerin üstüne gölge düştü.

12.03 : Donald Trump’ın “Seçimi biz kazandık” açıklaması Demokrat siyasetçilerin tepkisini çekti. New York’ta yeniden seçilmesi beklenen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın seçimi kazandığını iddia etmesini kınadı ve “gayrimeşru, tehlikeli ve otoriter” dedi.

Ocasio-Cortez Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Oyları say. Sonuçlara saygı göster” dedi.

11.45 : ABD'de seçim anketleri dört sene önce olduğu gibi yine yayılmaya yakın. Bunun sebebini Fox News sunucusu Tucker Carlson açıkladı. Carldson, ABD'de Donald Trump seçmenlerinin, seçimlerini açıklamaya korktuklarını söyledi. Destekçilerinin Trump'ı desteklediklerini söylemeye utandıkları için özellikle de Florida'da anket sonuçlarının yanıldığını iddia etti.

10.50 : ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Arizona'yı kazandı.

10.20 : Donald Trump konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Trump, ceketinin cebinden içerisinde eyaletlerdeki oy oranlarının yazılı olduğu bir kağıt çıkardı. Trump, kendisine oy veren milyonlara teşekkür etti. Trump, ailesine ve başkan yardımcısına teşekkür etti. Konuşmasının satır başları:

"Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıpo kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı. Kazanacağımızı beklemeyen eyaletleri kazandık. Florida, Ohio ve Teksas'ı kazandık. Giorgia'yı da kazandığımız kesinleşti. Bizi asla yakalayamazlar. Kuzey Carolina'yı da kesin olarak kazandı. Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazanıyoruz. Bize yakın bile değiller, yakalamaları imkansız. Michigan'ı da kazanıyoruz, rakamlara baktım, öndeyiz. Wisconsin'i de kazanıyoruz. Üstelik buna ihtiyacımız bile yok.

Bu gece kazandığımız tüm eyaletlere bakınca, "seçime ne oldu" dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Kazanamayacaklarını bildikleri için mahkemeye gidelim dediler. Açıkça söylemek gerekirse bu seçimi kazandık. Halkımız için harika bir zafer. Yüksek Mahkme'ye gideceğiz. Bunu kazanacağız ve aslında çoktan kazandık. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Başkan Yardımcımız Pence de bir şeyler söylesin."

Pence: "Teşekkürker Sayın Başkan. Seçmenlerimize teşekkür ediyoruz, 4 yıl daha Donald Trump'ı başkan seçtiler."

10.00 : ABD’de oyların sayımı devam ederken, Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi.

Yüzlerce kişi, Kongre binasının bulunduğu bölgelerde sokaklara döküldü, yolu trafiğe kapattı ve fişekler yaktı. Bazıları “Bize adalet sağlanmadığı sürece onlara huzur yok” sloganları attı.

09.32 : Donald Trump Montana eyaletini kazandı.

09.13 : CNN International'ın aktardığına göre Rhode Island'ı Joe Biden kazandı.

09.08 : Seçimlerde kritik önem taşıyan eyaletlerden biri olan Teksas'ta, Donald Trump kazandı.

08.50: Donald Trump, büyük bir "galibiyete doğru gittiklerini" iddia etti; seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Trump açıklama yapacağını söyledi.

08.47: Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

08.45 : Joe Biden Dalaware'de kameralar karşısına geçti ve beklenen açıklamayı yaptı. Biden, "Her oy sayılana kadar sabırlı olmalı ve beklemeliyiz, şu anda bulunduğumuz nokta konusunda iyi hissediyoruz. Seçimi kazanacağımızı hissediyoruz. Seçimi kimin kazandığını Trump ya da ben ilan edemeyiz. Bunu ABD halkı ilan edecektir. İnanmaya devam edelim, bu seçimi kazanacağız." ifadelerini kullandı.

08.40: ABD'de başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı.

08.20 : Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın, saat 08.30 sularında bir açıklama yapması bekleniyor.

07.08 : Trump 29 delegeli Florida'yı ve 6 delegeli Utah'ı kazandı.

07.01 : Biden 7 delegeli Oregon, 12 delegeli Washington ve 55 delegeli California'yı, Trump da 4 delegeli Idaho'yu kazandı

6.43 : Bahis piyasasındaki oranlar, Başkan Donald Trump'ın lehine döndü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiliz bahis şirketi Betfair, Trump'ın ikinci kez seçilme olasılığı yüzde 60'a yükseldiğini duyurdu. Sandıkların ilk açıldığı saatlerde bu oran yüzde 39'du.

Betfair, Biden'ın kazanma olasılığını da yüzde 61'den yüzde 40'a çekti.

Betfair Sözcüsü Sam Rosbottom, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trump, Biden karşısında önemli bir avantaj sağlamış durumda. Bu da Biden'ı sıkıntılı bir gecenin beklediğini gösteriyor" dedi.

İngiltere merkezli Smarkets Exchange de Trump'ın yeniden kazanma şansını yüzde 39'dan yüzde 65'e yükseltti. Biden'ın kazanma ihtimali de yüzde 61'den yüzde 35'e geriledi.

Smarkets'ın politika analisti Patrick Flynn, Florida'da Trump'ın kazanmasına kesin gözüyle bakıldığını ve burayı kazanmanın Trump açısından rakibine kıyasla çok daha büyük önem taşıdığını söyledi.

Flynn, "Biden'ın hala Orta Batı'daki kritik eyaletler Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de kazanma şansı var. Buraları alırsa seçimleri de kazanır" dedi.

06.37 : Trump 10 delegeli Missouri'yi, Biden 4 delegeli New Hampshire'ı kazandı.

06.30 : AFP, Demokratlar'ın bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığını duyurdu.

06.15 : AP'nin duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı.

06.06 : BBC'nin tahminlerine göre an itibariyle Biden'ın 89, Trump'ın 72 delegesi var.

05.55 : Trump 6 delegeli Kansas'ı kazandı.