ABD TikTok’u yasaklıyor

ABD ve Çin arasındaki mücadele teknoloji alanında gitgide daha fazla hissediliyor. İki ülke arasındaki gerginlik her hafta artarak devam ederken, ABD’nin bu ülke şirket ve kurumlarına yönelik yaptırımları da sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi. Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. TikTok’a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, “TikTok’u ABD’de yasaklayacağız” dedi. Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok’u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

ABD’li yetkililer TikTok’un Amerikalıların kişisel verilerini toplamak için kullanılabileceği endişesini dile getiriyordu. Çin merkezli ByteDance firmasına ait olan uygulama, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddialarını reddetmişti. TikTok hakkındai endişeler Çin hükümetinin ByteDance şirketinden yabancı kullanıcıların verilerini isteme hakkını eline veren kanundan kaynaklanıyor. Şirket ise Çin hükümetinden böyle bir talep gelmesi halinde cevaplarının ‘Hayır’ olacağını söylüyor. TikTok’un ABD’de 80 milyon aktif kullancısı bulunuyor.

Microsoft almak istiyor

Trump’ın bu adımı ABD ile Çin ilişkilerinin ticaret savaşları ve koronavirüs salgını nedeniyle gergin olduğu bir döneme denk geliyor. Trump’ın açıklaması Beyaz Saray, ByteDance ve Microsoft dahil potansiyel alıcılar arasında önceki gün gerçekleşen ancak sonuca ulaşmayan görüşmelerin ardından geldi.

Reuters, kararın, TikTok’u satması için ByteDance üzerindeki baskıyı artıracağı yorumunu yaptı. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

ABD merkezli bir firmanın platformu satın alması durumunda, Amerikan yönetiminin tavrında değişiklik olması bekleniyor.