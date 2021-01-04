MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD "USS Nimitz" uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi
ABONE OL
04.01.2021 - 08:20 | | AA

ABD "USS Nimitz" uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgeden çekeceğini açıkladığı "USS Nimitz" uçak gemisinin, Orta Doğu'da kalmasına karar verdi.

ABD "USS Nimitz" uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, yazılı bir açıklama ile uçak gemisinin kendi görev yerinde kalmasına karar verdiklerini duyurdu.

Miller, açıklamasında, "İran liderlerinin Başkan Donald Trump'a ve diğer ABD'li yetkililere yönelik tehditlerinden dolayı USS Nimitz'in rutin görev yeri değişikliğini durdurma talimatı verdim. USS Nimitz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde operasyon bölgesinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

31 Aralık'ta Pentagon'dan yapılan açıklamada, İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgede bulunan "USS Nimitz" uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verildiği bildirilmişti.

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki ölüm yıl dönümünde İran'ın bölgedeki kuvvetlerine saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyordu.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'na inişinden sonra Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmüştü. İran, buna karşılık ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak askeri üslerine füzelerle saldırı düzenlemişti.

Nashville'de bir otelin çatısından iki paraşütlü atladıCuma günü ABD’nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelinin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç!

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet