MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Yüksek Mahkemesindeki bomba ihbarı asılsız çıktı!
ABONE OL
20.01.2021 - 18:46 | | AA

ABD Yüksek Mahkemesindeki bomba ihbarı asılsız çıktı!

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.

ABD Yüksek Mahkemesindeki bomba ihbarı asılsız çıktı!

 

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı. 

Yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemede de kısa süreli panik yaşandı. 

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi. 

Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi. 

Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayarak, sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti. 

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' yakalandı!

FETÖ üyesi 'mahrem abi ve abla' yakalandı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı! Astsubay sonuçları sorgulama ekranı TIKLA 2021: Muvazzaf astsubay taban puanları ve başvuru şartları neler?

Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı! Astsubay sonuçları sorgulama ekranı TIKLA 2021: Muvazzaf astsubay taban puanları ve başvuru şartları neler?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet