MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de 9 milyona yakın kişiye covid-19 aşısı yapıldı
ABONE OL
12.01.2021 - 04:56 | | AA

ABD'de 9 milyona yakın kişiye covid-19 aşısı yapıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı şimdiye kadar 9 milyona yakın Amerikalının aşılandığını duyurdu. Amerikan hükümeti, eyaletlere şu ana kadar 25 milyon doz aşı dağıttı.

ABD'de 9 milyona yakın kişiye covid-19 aşısı yapıldı

 

CDC, henüz eyaletlerdeki koronavirüs salgınını yavaşlatacak seviyeye ulaşmasa da ülke genelinde birinci doz aşı yapılanların sayısının 8 milyon 987 bini geçtiğini açıkladı.

Yapılan aşı miktarı Amerikan hükümetinin şu ana kadar eyaletlere paylaştırdığı 25 milyon doz aşının yaklaşık üçte birine karşılık gelirken, eyalet yönetimleri bir an önce daha fazla aşı tedarik etmenin yollarını araştırıyor.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, dün yaptığı başvuru ile Pfizer ve ortağı BioNTech tarafından üretilen 100 bin doz aşıyı doğrudan satın alabilmek için Trump yönetiminden izin istedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da gazetecilere verdiği demeçte, federal hükümet daha fazlasını göndermezse şehrin aşı dozlarının bitebileceğini söyledi ve ocak ayı sonuna kadar 1 milyon New Yorkluyu aşılayacağına söz verdiğini belirtti.

New York başta olmak üzere New Jersey, California gibi eyaletlerde bazı alışveriş merkezleri, okullar ve spor salonları aşı merkezlerine dönüştürülürken, günlük vakaların en yüksek seyrettiği eyaletlerden Teksas ve Florida'da, aralık sonundan bu yana 65 yaş üstü Amerikalılara aşı yapılıyor.

Tekirdağ’da bir anda bastıran sağanak yolları göle çevirdiMeteorolojinin uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış bir anda bastırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Son dakika: İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Hapis cezası bulunan firari çalıntı otomobille polis aracına çarptı

Hapis cezası bulunan firari çalıntı otomobille polis aracına çarptı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet