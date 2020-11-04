04.11.2020 - 00:54 |
Son dakika! ABD'de en tartışılan konu! Mektup oyda hile var mı?
ABD'de büyük gün heyecanlı bekleyiş için geri sayım başladı. Tüm dünya merakla ABD'nin yeni başkanını bekliyor. ABD'de bu seçimlerin en tartışılan konularından biri de mektup ile oy kullanma sistemi oldu. ABD'den Razi Canikligil ve Ali Çınar konuyla ilgili olarak CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Ahmet Hakan'ın "Mektup ile oy kullanmada hile var mı?" sorusuna Razi Canikligil "Hayır hiç olmadı, mektupla oy kullanma sistem ABD'de yıllardır var. Şimdiye kadar en ufak bir şaibe olmadı. Bu sistem yıllardır uygulanıyor." yanıtın verdi.
Ali Çınar ise "ABD'nin birçok eyaletinde farklı postanelerde yerlerde mektuplar görüntülendi. 100 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti. Daha önceki posta kullananlarla mukayese edemeyiz. Posta Sendikalar Birliği Joe Biden'ı destekleyeceğin açıklamıştı. Burada da Trump diyor ki usulsüzlük olabilir. Posta yoluyla gidenlerin ime nasıl gidildiğini bilmiyorum." dedi.
ABD'de en tartışılan konu! Mektup oyda hile var mı?ABD'de büyük gün heyecanlı bekleyiş için geri sayım başladı. Tüm dünya merakla ABD'nin yeni başkanını bekliyor. ABD'de bu seçimlerin en tartışılan konularından biri de mektup ile oy kullanma sistemi oldu. ABD'den Razi Canikligil ve Ali Çınar konuyla ilgili olarak CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulundu.