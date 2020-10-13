MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de gündem Biden! Trump dalga geçti...
ABONE OL
13.10.2020 - 01:46 | | AA

ABD'de gündem Biden! Trump dalga geçti...

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu.

ABD'de gündem Biden! Trump dalga geçti...

 

Biden, Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.

Mersin'de silahlı kavgaMersin'in Mezitli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tiktok silme | TikTok hesap silme, kapatma, dondurma nasıl yapılır?

Tiktok silme | TikTok hesap silme, kapatma, dondurma nasıl yapılır?

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Sıradaki Haber