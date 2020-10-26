ABD'de 3 KasÄ±m'da yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine 8 gÃ¼n kala, ulusal Ã§aptaki anketlerde eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Demokrat baÅŸkan adayÄ± Joe Biden'Ä±n, rakibi mevcut BaÅŸkan CumhuriyetÃ§i Donald Trump'Ä±n 7,9 puan Ã¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â

ABD'de baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine son 8 gÃ¼n kaldÄ± ve Ã¼lkede seÃ§menler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±.Â

Siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediÄŸi gÃ¼ncel anketlere gÃ¶re, yapÄ±lan birÃ§ok ulusal anketin ortalamasÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Biden'Ä±n Trump'Ä±n 7,9 puan Ã¶nÃ¼nde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

SEÃ‡Ä°MÄ°N KADERÄ°NÄ° "SALINCAK EYALETLER" BELÄ°RLEYECEKÂ

Ã–te yandan Ã¼lkedeki seÃ§imlerin kaderini her dÃ¶nem Demokratlar ve CumhuriyetÃ§iler arasÄ±nda gidip gelen ve "salÄ±ncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.Â

En kritik eyaletlerin baÅŸÄ±nda gelen Florida'da, Biden'Ä±n Trump'Ä±n 1,5 puan Ã¶nÃ¼ndeyken, Pennsylvania'da da Biden'Ä±n 5,3 puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor.Â

Biden, Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â

ÅžU ANA KADAR 60 MÄ°LYONDAN FAZLA OY KULLANILDIÂ

Ã–te yandan ABD'de erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD SeÃ§imler Projesi"ne gÃ¶re, posta ve sandÄ±k baÅŸÄ±nda oy kullanma yoluyla ÅŸu ana kadar 60 milyon 507 binden fazla kiÅŸi oy kullandÄ±.Â

Posta yoluyla kullanÄ±lan oylarÄ±n sayÄ±sÄ± 40 milyonu geÃ§erken, yaklaÅŸÄ±k 20 milyon kiÅŸi de seÃ§im merkezlerinde oylarÄ±nÄ± bire bir kullanma yolunu tercih etti.

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