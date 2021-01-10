MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...
ABONE OL
10.01.2021 - 19:24 | | AA

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

ABD'nin Chicago kentinde silahlı bir saldırganın, aynı gün içinde farklı semtlerde 7 kişiyi vurduğu, 5 mağdurun hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

 

Chicago polisinin açıkladığı bilgilere göre, isminin Jason Nightengale olduğu belirlenen silahlı saldırgan, günün değişik saatlerinde, içinde kadın mağdurların da bulunduğu 7 kişiye ateş açtı, yaralanan 5 kişi yaşamını yitirdi. 

Dün, Chicago'nun farklı semtlerinde rastgele şahıslara silah doğrulttuğu belirlenen saldırganın hedef aldığı mağdurlar arasında bir üniversite öğrencisi, bir restoran çalışanı ve güvenlik görevlisi iki kadın da bulunuyor. 

Bir apartmanın girişinde postalarını kontrol eden 77 yaşındaki kadını da öldüren Nightengale'in, daha sonra girdiği bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açması sonucu başından vurduğu 20 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybederken, iki kurşunun isabet ettiği 81 yaşındaki ihtiyar kadının ise durumunun kritik olduğu aktarıldı. 

SUÇ DOSYASI KABARIK 

Polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Jason Nightengale'in geçmişine ait kabarık bir suç dosyası olduğu belirtildi. 

Cook ilçe mahkemesine göre, 32 yaşındaki saldırganın, 2005'te "silah ve uyuşturucu ihlalleri, hırsızlık, ölümcül silahla saldırı, uygunsuz davranış ve aile içi şiddet" gibi konuları da içeren bir dizi tutuklama ve kovuşturma kaydı bulunuyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aleyna Çakır kimdir, olayı nedir? Aleyna Çakır cinayetinde son durum nedir, nasıl öldü?

Aleyna Çakır kimdir, olayı nedir? Aleyna Çakır cinayetinde son durum nedir, nasıl öldü?

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Son dakika haberler: Koronavirüs tablosu 10 Ocak açıklandı! Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Son dakika haberler: Koronavirüs tablosu 10 Ocak açıklandı! Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet