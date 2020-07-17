ABD’de üç günde ikinci idam!

ABD’de Anayasa Mahkemesi’nin 17 yıl aranın ardından ikinci kez federal idam kararının infazının önünü açmasının ardından, Wesley Ira Purkey zehirli iğneyle idam edildi.

68 yaşındaki adamın, Indiana’daki Terre Haute Cezaevi’nde dün yerel saatle 08.19’da (Türkiye saatiyle 15.19) öldüğü Adalet Bakanlığı tarafından bildirildi.

1998’de 16 yaşındaki Jennifer Long’un tecavüze uğraması, öldürülmesi ve cesedinin parçalanmasıyla ilgili olarak Purkey suçlu bulunmuştu. 2003’te bu olayla ilgili hüküm giyen Purkey, 80 yaşındaki bir kadını çekiçle öldürmekten de ceza almıştı

Avukatları, hapisteki adamın bunama belirtileri gösterdiğini ve niye ölüm cezasına çarptırıldığını artık bilmediğini öne sürmüş ancak bu itirazlar sonuç vermemişti.

İdamı izleyen Indianapolis Star gazetesi muhabiriyse, Purkey’in akıl sağlığının yerinde gibi göründüğünü bildirdi. Gazetede de son sözler olarak şunlar yer aldı:

"Jennifer’ın ailesinde yarattığım acı ve üzüntü sebebiyle büyük pişmanlık duyuyorum. Çok üzgünüm. Çok sevdiğim kızıma yaşattığım acıdan dolayı da çok pişmanım. Bu steril cinayet hiçbir amaca hizmet etmiyor. Teşekkür ederim."

Federal düzeyde 17 yıldır uygulanmayan idam kararları, bu hafta yeniden başlatılmıştı. Salı günü de 1996’da bir aileyi öldüren 47 yaşındaki Daniel Lewis Lee’nin cezası, zehirli iğne yöntemiyle uygulanmıştı.

Cuma günü de beş cinayetten hüküm giyen 52 yaşındaki Dustin Lee Honken’in cezasının infaz edilmesi bekleniyor.

ABD’de sadece bir elin parmakları kadar eyalet idamı sürdürüyor. 2019’da 22 kişi idam edildi.

Kaynak: Independent Türkçe