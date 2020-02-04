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04.02.2020 - 00:31 | | AA

ABD'de üniversitede silahlı saldırı! Ölüler var

ABD'nin Teksas eyaletindeki Teksas A&M Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de üniversitede silahlı saldırı! Ölüler var

 

Teksas A&M Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dallas'ın 107 kilometre kuzey doğusunda bulunan Commerce yerleşkesindeki Pride Rock öğrenci yurdundaki silahlı saldırıda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı, gün boyu üniversitede derslerin iptal edildiği kaydedildi.

Polisin silahlı saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Teksas A&M Üniversitesinin, 12 binden fazla öğrencisi ile Teksas'ın en büyük 3. üniversitesi olduğu belirtiliyor.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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