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21.07.2020 - 19:04 | | AA

ABD'den iki Çinli hackera corona virüs aşısı suçlaması

ABD'nin, iki Çinli hackerı ticaret sırlarını çalmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladığı bildirildi.

ABD'den iki Çinli hackera corona virüs aşısı suçlaması

 

AP'nin haberine göre, ABD'li savcılar, iki Çinli hackerı ticaret sırlarını çalmak ve Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a yönelik çalışmalara sızmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgınını örtbas etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Pekin yönetimi, şimdi umutsuzca bir halkla ilişkiler darbesi peşinde. Sağlık alanında yeni bir atılım yaparak, kredi kazanmaya çalışıyor olabilir." diye konuşmuştu.

Düğün yapacağı okul bahçesinde şehide cenaze töreniHakkâri’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in (23) cenazesi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyünde son yolculuğuna uğurlandı. 5 gün sonra izne gelip, Kurban Bayramının 4'üncü gününde düğün yapacak olan şehit Demir'in, cenaze töreni ise düğünün yapılacağı okul bahçesinde düzenlendi.
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