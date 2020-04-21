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21.04.2020 - 03:54 | | AA

ABD'den Kanada'ya silahlı saldırı için başsağlığı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Kanada'da hafta sonu düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenler için ülke halkına başsağlığı diledi.

ABD'den Kanada'ya silahlı saldırı için başsağlığı mesajı

 

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump ve Melania Trump, Nova Scotia'daki son olaylardan dolayı Amerikan halkı adına, tüm Kanadalılara başsağlığı diliyor." ifadesine yer verildi.

ABD ve Kanada arasında özel bir bağ olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD'nin her zaman Kanada'nın yanında olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "ABD, bu cinayetleri şiddetle kınıyor. Dualarımız kurbanlar ve aileleri ile." ifadeleri kullanıldı.

Kanada tarihinin "en kanlı" saldırısı

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgelerinden Portapique kasabasında, cumartesi gecesi Gabriel Wortman (51) isimli saldırgan, pazar öğle saatlerine dek farklı yerlerde silahlı saldırı düzenledi.

Portapique'de gördüğü herkese rastgele ateş açan ve polisin Enfield kenti yakınlarına kadar süren kovalamacasının ardından buradaki bir benzin istasyonunda etkisiz hale getirilen saldırgan Gabriel Wortman'ın, Portapique'de bir diş protezi kliniği, evleri ve diğer kentlerde de gayrimenkulleri olduğu açıklandı.

Saldırıda, aralarında Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) görevlisinin de bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirdi.

Emniyet yetkilileri söz konusu saldırıların bir terör olayı olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü kaydederken, olay, "Kanada tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayıtlara geçti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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