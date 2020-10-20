20.10.2020 - 13:13 | | AA
Afganistan'da bombalı saldırılar: 6 ölü
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinin Calriz ilçesinde peş peşe düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti.
Calriz Kaymakamı Halilurahman Halili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Calriz'in Kote İşru bölgesinde yol kenarın yerleştirilen iki bombanın, sivilleri taşıyan araçların bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Halili, saldırılarda 6 sivilin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını belirtti.
Öte yandan Maydan Vardak İl Şura Vekili Şerifullah Hotak ise saldırılarda 9 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.