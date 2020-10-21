21.10.2020 - 12:20 | | milliyet.com.tr
Afganistan'da katliam ve izdihamda onlarca ölü
Afganistan'da Taliban militanları pusu kurup 25 askeri öldürdü, Celalabad kentinde ise Pakistan konsolosluğu önünde bekleyen en az 15 kişi izdihamda can verdi.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar'da pusu kuran Taliban militanları katliam yaptı.
Yerel medya, aralarında vilayetin emniyet müdürünün de olduğu 25 asker ve polisin öldüğünü bildiriyor.
Doğudaki Celalabad kentinde ise Pakistan konsolosluğu önünde bekleyen kalabalık izdihama yol açtı.
Reuters haber ajansı, 3 bin kadar insanın beklediği bölgede çıkan izdihamın en az 15 kişinin ölümüne yol açtığını duyurdu.
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