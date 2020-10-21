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21.10.2020 - 12:20 | | milliyet.com.tr

Afganistan'da katliam ve izdihamda onlarca ölü

Afganistan'da Taliban militanları pusu kurup 25 askeri öldürdü, Celalabad kentinde ise Pakistan konsolosluğu önünde bekleyen en az 15 kişi izdihamda can verdi.

Afganistan'da katliam ve izdihamda onlarca ölü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar'da pusu kuran Taliban militanları katliam yaptı.

Yerel medya, aralarında vilayetin emniyet müdürünün de olduğu 25 asker ve polisin öldüğünü bildiriyor.

Doğudaki Celalabad kentinde ise Pakistan konsolosluğu önünde bekleyen kalabalık izdihama yol açtı.

Reuters haber ajansı, 3 bin kadar insanın beklediği bölgede çıkan izdihamın en az 15 kişinin ölümüne yol açtığını duyurdu.

Sahtekarlığın böylesi! Önce sahte çeyrek taktı sonra gerçeğiyle değiştirdiAdıyaman’da bir düğün törenine damadın yakını olduğunu söyleyerek katılan şahıs, takı masasına giderek takı vermek istediğini söyleyip bir sahte çeyrek altın verdi. Daha sonra takı masasına tekrar gidip kararını değiştirdiğini belirten şahıs, gerçek çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.
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