Afrika kıtasında vaka sayısı 3 milyon 300 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 79 bin 736 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 300 bin 945’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 718 bin 39'a çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.