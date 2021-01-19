19.01.2021 - 11:19 | | AA
Afrika kıtasında vaka sayısı 3 milyon 300 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 300 bin 945'e yükseldi. Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 79 bin 736 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 300 bin 945’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 718 bin 39'a çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.
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