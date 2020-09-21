21.09.2020 - 10:21 | | AA
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 413 bini aştı
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 413 bini geçti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 443 artarak 1 milyon 413 bin 416 oldu.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 129 artışla 34 bin 8'e ulaştı.
Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 953 ölümle Güney Afrika, 5 bin 770 ölümle Mısır, 1830 ölümle Cezayir'de görüldü.
Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 661 bin 211'e ulaştı, bu ülkeyi 102 bin 15 vakayla Mısır ve 101 bin 743 vakayla Fas izledi.
Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 158 bin 805 kişi iyileşti.
İlk kez bu yıl milyonlarca çocuk okulda değil aile hekimliklerinde aşı olacakİlköğretim 1. ile 8. sınıf öğrencilerine 'okul sıralarında' yapılan çocukluk çağı pekiştirme aşıları, bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle aile hekimliklerine taşınıyor. Yaklaşık 5 milyon çocuğun aşılanması gerektiğini söyleyen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Hem pandemi yoğunluğu, hem de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara uygulanan zatürre aşıları nedeniyle yığılmaların olmaması için lütfen randevu alarak gelin. Paniğe gerek yok, aşı kalmadığı iddiaları da doğru değil” dedi.