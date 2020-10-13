Akıncı'yı tehdit eden Yılmaz Ecevit gözaltına alındı..

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Bir süre önce yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olmam konusunda, özel kalemime Türkiye tarafından açılan telefonlarla tehdit ediliyorum" diye açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamasına karşılık, bir video çekip sosyal medyada paylaşan Yılmaz Ecevit Kılıç "Mustafa Akıncı sana mesajım şu; gelirim makam odanda kafana sıkarım” şeklindeki sözlere yer vermişti.

Yayınlanan görüntü sonrası İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan IP ve adres çalışmalarının ardından harekete geçen Güvenlik Şube ekipleri, Yavuz Ecevit Kılıç'ı bugün akşam saatlerinde Küçükçekmece’deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Cumhuriyet mahallesin de bulunan evinde gözaltına alınan Yılmaz Ecevit Kılıç'ın gözaltına alınmasıyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada ise, "Şahsın tutarsız davranışlarının bulunduğu görülmüş, şahsa ait olduğu tespit edilen cep telefonu ve sim kart ile telefona takılı vaziyette bulunan hafıza kartına el konulmuştur” denildi.