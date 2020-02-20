Son dakika... Almanya’da silahlı saldırı

Almanya’nın Frankfurt kentine bağlı Hanau kasabasında bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel medya saldırıda en az sekiz kişinin öldüğünü, beş yaralının hastanelere taşındığını bildiriyor.

Bild gazetesi bir saldırganın kasaba meydanındaki nargile kafeyi hedef aldığını aktarıyor. The Hessenschau yerel televizyonu ise iki ayrı saldırganın iki nargile kafede ateş açtığı bilgisini verdi.



Yerel medyada ikinci saldırının Hanau’nun komşusu Kesselstadt’ta gerçekleştiği yönünde bilgiler de var.

Polis şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığını açıkladı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.







