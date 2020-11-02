Amerika başkanlık seçiminde kim önde? ABD seçimleri ne zaman?

ABD seçimleri için geri sayım başladı... Dünya seçim sonuçlarına kilitlenmiş vaziyette... Anket sonuçları zaman zaman açıklanırken vatandaşlar sıklıkla 'Amerika seçiminde kim önde? ABD seçimleri ne zaman?' diye soruyor.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Amerika Bileşik Devletleri Başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılacak.

KİM ÖNDE?

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine 2 gün kala anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde.

Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump karşısındaki üstünlüğünü koruyor.

Kritik eyaletlerdeki son anketlerde de Biden, Trump'ın birkaç puanla da olsa önünde gözüküyor. Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken, Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.

Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor. Ancak 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat çekiyor.