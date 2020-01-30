‘Asla barış getirmeyecek’

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Bu plan asla barış getirmeyecektir. Çünkü önerilen çözüm uluslararası hukuka ve meşruiyete dayanmamakta. Filistin’in siyasi, ulusal ve tarihsel hakları dikkate alınmadan İsrail taleplerinin tam olarak benimsenmesini içeriyor” dedi. Mustafa, şöyle devam etti: “Doğu Filistin üzerinde Filistin egemenliği ve mültecilerin geri dönüşünü içermeyen bir taslak, barış getirmeyecektir. Filistin ve Kudüs’teki ulusal haklarımızı tüm dünyanın parası ile değiştirmeyeceğiz. Bu paranın en büyük kısmı Filistinlilere değil, Filistinli mültecilerin yeniden yerleştirileceği Arap ülkelerine tahsis edildiği için 50 milyar dolarlık bu teklif yalanlara dayanıyor.”

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay ise, “ABD’nin İsrail’le ilgili büyük projesinin bir büyüklüğü yok. Çünkü ortada bir çözüm yok, bu sadece İsrail’in çıkarlarını savunan bir plan. Çözüm iki tarafın da bir araya geldiği süreçtir” değerlendirmesini yaptı. Bu adımın amacının, ABD seçimleri ve Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının etkilerini yok etmek olduğunu kaydeden Küntay, “Amaç, yaklaşan seçimleri garanti altına almak. Uluslararası hukukta temel kriter BM kararlarıdır. BM kararları yok sayıldı ve hiçbir yaptırımı yok. Bu provakatif adımın uluslararası hukukta bir karşılığı yok” dedi.

EDAM Başkanı Sinan Ülgen de, Trump’ın, başkan seçildikten sonra ABD’nin iki devletli çözüm politikasının askıya alındığını belirtti. Ülgen, “Filistin’e 4 yıl boyunca müzakere etme imkânı sunulup, başta fikrinin alınmış olmaması samimi bir anlayış değil. Bu yıl ABD’de seçim olması nedeniyle, Yahudi lobisinin desteği alındı ve seçmen konsolide edildi” dedi.