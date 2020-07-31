AstraZeneca: Oxford aşısının etkin olup olmadığı Ekim'de öğrenilebilir

Üniversiteyle işbirliği yaparak, yıl sonuna kadar aşıdan iki milyar doz üretmeyi hedefleyen ilaç şirketi AstraZeneca, İngiltere, ABD, Brezilya ve Güney Afrika'da yapılan testlerin sonuçlarının Ekim'de alınacağını belirtti.

Şirket, BBC'ye yaptığı açıklamada, aşının tetiklediği bağışıklık sistemi tepkisinin en az 12 ay sürmesini umduklarını, ancatk 24 aya daha yakın bir zaman da sürebileceğini belirtti.

Aşının sağladığı koruma bir yılda sona ererse, grip aşısı gibi yılda bir koronavirüs aşısı vurulması gerekebilir.

Aşının insanlar üzerinde yapılan ilk denemelerinde, bağışıklık sistemini virüse karşı eğitebileceği belirlenmişti, ancak bunun korunmaya yeterli olup olmadığı bilinmiyor.

Bu testlerden alınan sonuçlara göre iki doz vurulan aşı, tek dozdan daha güçlü bir bağışıklık sistemi teptisi ortaya çıkartıyor ve AstraZeneca iki dozun en etkili doz gibi göründüğünü belirtti.

Ancak aşının ne kadar süre koruma sağlayacağı ve virüsün en olumsuz etkilediği yaşlılarda ne kadar etkin olacağı belirsiz.

Kaynak: BBC Türkçe