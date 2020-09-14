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14.09.2020 - 12:20 |

Atina'dan Meis ziyareti yorumu: 'Ziyaretim provokatif görülemez!'

Dün Meis Adası'nı ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, CNN International'a röportaj verdi. Yunan lider Sakelaropulu, Meis ziyaretinin altında yatan mesajı açıkladı.

Atina'dan Meis ziyareti yorumu: 'Ziyaretim provokatif görülemez!'

Dün Meis Adası'nı ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de eşi görülmemiş bir gerginlik yarattığını öne sürdü. "Tehditlere, şantajlara boyun eğmiyoruz, Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor, iyi komşuluk ve uluslararası hukuğa saygı şartıyla diyaloğa açığız. Mantığın ve bölge halklarının çıkarlarının üstün çıkacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CNN International'a da röportaj veren Yunanistan Cumhurbaşkanı, "Buraya gelmemin bir mesajı var mı diye sordunuz, evet, mesajım sınırlarımızı koruyoruz ve bu da desteğimizin bir göstergesi" dedi. Yunan lidere "bu gergin dönemde adayı ziyaret etmeniz provokatif bir hareket olarak görülebilir mi" sorusu yöneltildi. Katerina Sakelaropulu bu soruya, "Yunan Cumhurbaşkanı'nın barışçıl ziyaretinin provokatif olarak değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

 

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