MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan duyurdu: Ermenistan çocuk asker kullanıyor!
ABONE OL
25.10.2020 - 16:15 | | DHA

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan çocuk asker kullanıyor!

Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan çocuk asker kullanıyor!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

    Gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydıMaltepe Sahil Yolu üzerinde seyreden gelin arabasının üzerine bahşiş almak için çıkan bir vatandaş, aracın kaputunu üzerinde yolculuk etti. Gelin arabasını süren kişinin aracı durdurmayıp yola devam etmesi tehlikeye davetiye çıkarttı. Tehlikeli anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS önlisans soruları - cevapları 2020 merakı! KPSS önlisans puan hesaplama 2020 değerlendirmesi nasıl yapılır?

    KPSS önlisans soruları - cevapları 2020 merakı! KPSS önlisans puan hesaplama 2020 değerlendirmesi nasıl yapılır?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı!

    Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı!

    Sıradaki Haber