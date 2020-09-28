Azerbaycan Ermenistan askeri karşılaştırma

Dün sabah erken saatlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının ardından, sınırdaki karşılıklı hamleler sonrasında Azerbaycan 24 saat süresince "savaş hali" ilan etti. Olası harekata karşı iki ülkenin ordu kuvvetleri masaya yatırıldı. Azeri güçlerinin, Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan karşısında karada ve havada büyük üstünlük kurduğu dikkat çekti.

Azerbaycan'ın askeri bütçesi, 2,73 milyar dolarken, Ermenistan'ın askeri bütçesi ise yarım milyar dolar civarında.

ASKERİ GÜÇLERDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki ülke arasındaki askeri güce bakıldığında, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Azerbaycan'ın toplam asker sayısı 381 bin 940. Bu rakamın Ermeni ordusunda ise 261 bin 432 olduğu görülüyor.

ERMENİSTAN'IN TANK SAYISININ DÖRT KATI

Kara Kuvvetleri'nde de Azerbaycan'ın üstünlüğü bulunuyor. Azerbaycan'ın tank sayısı 832. Bu da Ermenistan'ın tank sayısının neredeyse dört katı. Ayrıca 532 havan topu ve obüsü bulunuyor. Ermenistan'ın ise 220 tankı ve 72 havan topu mevcut.

Azerbaycan'ın ana muharebe tankları

T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)

T-80 MBT x 25

T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.

T-64 MBT x 100

T-84 Oplot-M MBT x 25 (Ukrayna'dan alınıyor)

T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınıyor)

Azeri ordusunun Hava Kuvvetleri'nde onlarca savaş uçağı ve SİHA'sı bulunuyor. Ermenistan Hava Kuvvetleri ise 100 savaş uçağı ve 50 helikopterden oluşuyor.