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22.10.2020 - 11:07 | | AA

Azerbaycan, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başladı

Azerbaycan'da yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başlanıldı.

Azerbaycan, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başladı

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, tahrip gücü daha fazla ve yeni tip İHA'ların seri üretimine geçildiği bildirildi. 

Yeni İHA'lara, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir açıklamasında, Ermenistan ordusu için söylediği "Onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadelerine dayanarak "İti kovan" ismi verildi. 

Hazır olan yeni İHA'ların, Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.

 

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