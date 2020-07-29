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29.07.2020 - 07:00 |

Azerbaycan’la ortak tatbikatta geri sayım

Türkiye ve Azerbaycan’ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına yönelik hazırlıklar sürüyor.

Azerbaycan’la ortak tatbikatta geri sayım

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı askeri uçakla Nahçıvan’a taşınan helikopterler ve askerler törenle karşılandı. Askerlerin bir kısmı da önceki gün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü’nde törenle karşılanmıştı.

Bakü ve Nahçıvan’da 1-5 Ağustos’ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak. İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz’da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan helikopterlerinin yanı sıra savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta sürdürülecek. Tatbikat 10 Ağustos’ta sona erecek.

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