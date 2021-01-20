MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Başkanlık hesabı artık Biden'da! İlk paylaşımı bu oldu...
ABONE OL
20.01.2021 - 21:11 | | AA

Başkanlık hesabı artık Biden'da! İlk paylaşımı bu oldu...

ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok." mesajını verdi.

Başkanlık hesabı artık Biden'da! İlk paylaşımı bu oldu...

Bugün yemin ederek ABD'nin 46'ncı Başkanı olan Biden, sosyal medyadan da ilk resmi paylaşımını yaptı.

ABD Başkanlarına ayrılan "POTUS" kullanıcı adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden,"Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis'e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim." ifadesine yer verdi.

Trump'ın Twitter hesabı kapatılmıştı

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, 8 Ocak Cuma günü kapatılmıştı.

Trump'ın "POTUS" hesabından yaptığı paylaşımlar da Twitter tarafından silinmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Biden ilklerin başkanı oldu! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Biden resmen ABD başkanı! 11 dakika detayı...
    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 20 Ocak 2021 )Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MEB son dakika açıkladı! 22 Ocak okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

    MEB son dakika açıkladı! 22 Ocak okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

    Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

    TBMM Başkanı Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı askerleri andı

    TBMM Başkanı Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı askerleri andı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet