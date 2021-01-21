milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 02:05 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA... Biden ilklerin başkanı oldu! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
ABD'nin başkenti Washington'dan tarihi kareler arka arkaya geldi. Yeni başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris televizyonların canlı yayınında yemin etti, dünya törene damga vuran iki İncil'li fotoğrafı konuşuyor. Kürsüye çıkan Biden'ın ilk sözleri "Demokrasi kazandı. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım" oldu. Öte yandan Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturan Biden, ilk imzaları attı.
milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 02:05 • Son Güncelleme:
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Harris törende iki İncil kullandı. İlki, Harris'in taşıyıcı anne olarak gördüğü bir aile dostu olan Regina Shelton'a aitti. Harris, bu İncil'i daha önce hem Kaliforniya başsavcısı hem de ABD senatörü olarak görev yemini ettiğinde kullanmıştı. İkinci İncil daha önce, Yüksek Mahkeme'nin ilk Siyah üyesi ve Harris'in ömür boyu sürecek siyasi rol modeli olan merhum Justice Thurgood Marshall'a aitti. Böylece, Harris ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asya kökenli başkan yardımcısı unvanlarını da aldı.
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Joe Biden, konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Tüm zorluklarla mücadele etmek için sözler yeterli değil. Birliğe ihtiyacımız var. Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Birbirimizi rakip olarak görmeden, birlik olmalıyız. Bunu yapamazsak ilerleme sağlayamayız. Ulus değil, kaos devleti oluruz. Yolumuz birlik olmaktan geçmektedir.
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Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım. Bizi bölen güçler derin ve gerçek, ama yeni değil. Size söz veriyorum: Kişisel çıkarı değil, kamu yararını gözeteceğim. Sevgi ve iyilikle hikayemizi yazacağız. Gelecekteki kuşaklara hikayemizi, demokrasi ve adaleti koruduğumuzu anlatacağız."
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