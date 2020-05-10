Beyaz Saray virüsle sarıldı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverlerinden birisinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın danışmanı Katie Miller’da da koronavirüs tespit edidi. Pence’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller’ın eşi olan Kate Miller’la yakın dönemde temas etmediği bildirildi. Sözcüleri, Trump ve Pence’e yapılan testlerin negatif çıktığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Öte yandan Trump’ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump’ın asistanına da Kovid-19 tanısı konuldu. Asistanın Kovid-19’un herhangi bir belirtisini göstermediği, Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner’ın Kovid-19 testlerinin ise negatif çıktığı kaydedildi.

Bazıları karantinada

Bununla birlikte ABD Gizli Servisinin 11 çalışanında Kovid-19 tespit edildi. Söz konusu 11 çalışanın, ABD Başkanı Trump veya Yardımcısı Mike Pence ile yakın olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Virüs bulaşan 23 Gizli Servis çalışanının da hastalığı atlattığı öğrenildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığına göre, Gizli Servis’in Trump ve üst düzey devlet yetkililerini korumakla görevli 60 çalışanı da Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya girdi.