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21.01.2021 - 10:49 |

Son dakika: Beyaz Saray’ın yeni internet sitesinde gizli bir mesaj bulundu

Son dakika haberine göre, Joe Biden'ın resmen ABD Başkanı olmasıyla birlikte yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir mesaj bulundu. Gizli notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.

Son dakika: Beyaz Saray’ın yeni internet sitesinde gizli bir mesaj bulundu
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ABD’de göreve başlayan yeni başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodları içerisine yazılımcılar için gizli bir mesaj bıraktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu.

Beyaz Saray’ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.

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Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem.

BAŞVURU ABD VATANDAŞLARINA ÖZEL

Aynı habere göre, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.

Son dakika: Beyaz Saray’ın yeni internet sitesinde gizli bir mesaj bulundu

 

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