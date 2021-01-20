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20.01.2021 - 22:03 |

Biden'ın el bastığı İncil'le ilgili çarpıcı detay

Joe Biden 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'ın göreve başlama töreninde üzerine el basarak yemin ettiği İncil'le ilgili önemli bir ayrıntı basında yer aldı.

Biden'ın el bastığı İncil'le ilgili çarpıcı detay

CBC News'ün haberine göre; Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'nin mülkiyetinde... Biden bu İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı.

Aynı İncil, Biden'ın Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı.

Bidenın el bastığı İncille ilgili çarpıcı detay


12.5 santimetre kalınlığındaki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.

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