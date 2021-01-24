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24.01.2021 - 20:54 | | İHA

Binden fazla ev yıkıldı! Ülkede 'Eloise' felaketi

Mozambik’teki Sofala kıyı eyaletini dün Tropikal kasırga olan Eloise vurdu. Eloise nedeni ile binden fazla ev yıkılırken, 7 bine yakın kişi yerinden oldu.

Binden fazla ev yıkıldı! Ülkede 'Eloise' felaketi

Doğu Afrika ülkesi olan Mozambik’in Sofala kıyı eyaletini dün Tropikal kasırga olan Eloise vurdu. Kıyıdan iç kesimlere doğru ilerleyen Eloise, şiddeti yağış ve rüzgarlar ile sele neden oldu. Yetkililer, Eloise'nin liman kenti olan Beira'ya hasar verdiğini, ancak hasarın tam boyutunu ölçmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, Eloise nedeniyle 12 kişinin yaralandığı, 6 bin 859 kişinin yerinden edildiği belirtildi. INGD, Eloise’nin Buzi bölgesinde saatte 150 kilometreye varan rüzgar hızı nedeni ile büyük hasar verdiğini açıkladı.

Binden fazla ev yıkıldı Ülkede Eloise felaketi

INGD, Eloise'nin 136 bin 755 hektarlık mahsulü mahvettiğini, 9 okulu yıktığını ve yaklaşık 17 okul ile 11 hastaneye zarar verdiğini aktardı.

INGD, bin 69 evin tamamen, 3 bin 343 evin ise kısmen yıkıldığını bildirirken, bin 500 evin sular altında kaldığını açıkladı.

ActionAid Mozambik Proje Yöneticisi Marcia Penicela Beira da yaptığı açıklamada, “Ailelerin yiyecek, su, battaniye ve barınak gibi temel gereksinimlere acil olarak ihtiyaçları var. Buzi'deki yüksek sel suları ve elektrik hatlarının yıkılması nedeni en çok ihtiyacı olan insanlara ulaşmak zor olacak” dedi.

Binden fazla ev yıkıldı Ülkede Eloise felaketi

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