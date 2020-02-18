18.02.2020 - 15:20 | | AA
BM'den İdlib'e 36 TIR'lık insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 36 TIR'ık insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 36 TIR, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Üniversitede ekipleri alarma geçiren zarfın sırrı ortaya çıktı!Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.