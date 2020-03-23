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23.03.2020 - 18:13 | | DHA

Boris Johnson corona virüse yakalanırsa yerine geçecek isim açıklandı

İngiliz hükümetinin Covid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un corona virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.

Boris Johnson corona virüse yakalanırsa yerine geçecek isim açıklandı

AYRINTILAR GELECEK...

14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı!Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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