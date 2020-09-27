‘Can kaybı 2 milyonu geçebilir’

Geçen yıl başlayan koronavirüs salgınında bugüne kadar dünya genelinde toplam 32 milyon 820 bin 447 vaka görüldü, bu virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından da 994 bin 483 kişi öldü. Koronavirüse karşı bağışıklık kazanmayı sağlayacak aşıyı bulmak için çok sayıda ülkede yoğun çalışmalar yapılıyor. Ama etkili bir aşı bulunup yaygın kullanılmasına kadar da maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve hijyene dikkat etmekten başka çare olmadığı görülüyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan da yaptığı açıklamada, Kovid-19’a karşı başarılı bir aşının yaygın olarak kullanılacağı güne kadar koronavirüse bağlı ölümlerin dünya çapında 2 milyonu geçebileceğini ifade etti.



Tek çare tedbirler



Mike Ryan, dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerin gelecek hafta toplam 1 milyonu geçebileceğini hatırlatırken şunları söyledi: “Ölü sayısının aşının yaygın kullanımına kadar



2 milyonu geçmesi imkansız değil. Vaka artışının durdurulması hijyen, maske, sosyal mesafe, test, temas takibi ve karantina gibi tedbirlerin tüm dünyada sıkı bir şekilde uygulanmasıyla mümkün. Sorun şu, virüsün bizim kaderlerimizi kontrol etmesindense bizim virüsü kontrol etmek için çok uluslu, kolektif, küresel bir eyleme geçmeye niyetli olup olmadığımız. Eğer bunu yapmazsak, işbirliğimizin kapsamını ve yoğunluğunu daha da geliştirmezsek korkarım böyle bir sayıyla karşılaşacağız. Hatta belki de daha büyüğüyle.” Tüm dünyada kısıtlamaların ve tecritlerin hafifletilmesinin ardından virüsün gençler arasında yayıldığına dikkat çeken Ryan, vaka sayılarındaki artış nedeniyle gençlerin suçlanmaması gerektiğini dile getirdi.