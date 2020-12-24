Cattelan’ın muzu ilham mı verdi?

Artnews’te yer alan habere göre şirketin seçtiği bu kombinasyon, bir Twitter kullanıcısı tarafından İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 2019 yılındaki Art Basel Miami Beach’teki duvara gri koli bandıyla yapıştırılan muz yerleştirmesine benzetildi. Cattelan’ın “Comedian” adlı eseri, geçen yıl 120 bin dolara satılmasıyla ve Art Basel’de sergilendiği sırada performans sanatçısı David Datuna tarafından yenmesiyle gündeme gelmişti.



