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22.01.2021 - 13:53 | | AA

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşme, Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İttifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti

Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Brüksel'deki temasları kapsamında gün içinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi bekleniyor.

 

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