CEO’lar sorguda!

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Google, Facebook ve Apple’ın üst yöneticileri (CEO) endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında Kongre’de ifade verdi.



Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Tim Cook, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi rekabet alt kurulu tarafından düzenlenen oturuma video konferans yoluyla katıldı. 4 büyük şirketin üst yöneticisi, geçen yıldan bu yana şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik devam eden soruşturma kapsamında, 5 saati aşkın süre Kongre’nin sorularını yanıtladı. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan ifadeler, büyük ilgiyle izlendi. Google’ın kullanıcıları kendi sayfalarında tutması, Amazon’un sitedeki satıcılara muamelesi, Facebook’un Instagram gibi rakiplerini satın alması ve Apple’ın “App Store”u Kongre tarafından sorgulandı.











Bezos en rahat isimdi



Amazon CEO’su Jeff Bezos, Kongre üyelerinin soruları karşısında en rahat olan yöneticiydi. Apple’ın CEO’su Tim Cook, Bezos’a kıyasla daha az iğneli soruyla muhatap oldu, ancak soruları etkin bir şekilde göğüsleyebildi. Facebook CEO’su Zuckerberg oturumda en fazla hasar alan yönetici olurken, Google’ın CEO’su Sundar Pichai muhafazakarların en çok hedef aldığı yönetici konumundaydı.



İlk defa Kongre üyeleri karşısında ifade veren Bezos, babasız bir şekilde zorluklar içinde büyüdüğünü, sektöre 1994’te evinin garajından internette kitap satarak girdiğini aktardı. Bezos, devasa ve rekabetçi küresel perakende pazarında Amazon’un durumuna değinerek, şirketin ABD perakende pazarındaki payının yüzde 4’ten az yer tuttuğunu ifade etti. Bezos, şirketin küçültülmesini önerenlere, Walmart’ın Amazon’dan iki kat büyük olmasını hatırlattı.



Facebook’un kurucusu Zuckerberg de şirketine yöneltilen, “nefret söylemleri” paylaşımlarının uygun şekilde denetlenememesi, kullanıcıların gizliliğinin ihlali ve haksız rekabet oluşturma eleştirilerine ilişkin görüşlerini aktardı. Zuckerberg, acil bir tehlike ve zarar teşkil etmedikçe Facebook’un mümkün olduğunca ifade özgürlüğünü savunduğunu belirtti. Facebook CEO’su, şirketlerin zararlı içerik, gizlilik ve seçim bütünlüğü gibi önemli konularda sadece kendi başlarına karar vermemeleri gerektiğini de belirtti.



‘Bunları kontrol edin’



Google’ın CEO’su Sundar Pichai de, yazılı olarak verdiği ifadede, Google’ın, fiyatların serbest olduğu ve ürünlerin sürekli iyileştirildiği rekabetçi küresel pazarlarda çalıştığını belirtti. Pichai, Google’ın e-ticaret pazarındaki diğer şirketlere karşı haksız avantaj sağlamak için arama motorlarını değiştirdiği yönündeki suçlamalara karşılık, reklam rekabeti sayesinde maliyetlerinin yüzde 40 düştüğünü ifade etti.

Dünyada en fazla telefon satan üçüncü büyük şirket Apple’ın CEO’su Tim Cook da “Apple, iş yaptığımız alanda baskıcı bir pazar payına sahip değil” dedi. Apple’ın teknik sınırlamalarla rakiplerini devre dışı bıraktığı ve tüketicilere yüksek fiyatlar uyguladığı yönündeki ithamları da reddeden Cook, fiyatların makul olduğunu savundu.



ABD Başkan Donald Trump, Kongre’deki oturum öncesi attığı tweette, bu şirketlerin kontrol altına alınması çağrısı yaptı. Trump, “Kongre, eğer bu şirketlere adalet getirmezse bunu Başkanlık kararıyla yapacağım” dedi.

Sorgu sırasında teknolojik azizlik!

Teknoloji şirketi yöneticilerinin ifade verdiği oturumda teknolojik sorunlar olması sosyal medya platformlarında alay konusu oldu.

Dört büyük teknoloji şirketinin yöneticilerinin ifade verdiği oturuma teknolojik sorunlar damga vurdu. Kongre üyeleri teknik sorun sebebiyle 90 dakika boyunca Jeff Bezos’a soru yöneltemedi. Amazon’un CEO’su da o anlarda atıştırmayı tercih etti. Ses kalitesinin kötü olması, monitörlerin sık sık gidip gelmesi ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin sık sık dev ekranlarda küçük boyutlu fotoğraflarla görünmesine izleyiciler tepki gösterdi. Bunun üzerine video konferansla yapılan oturum, Twitter dahil sosyal medya platformlarında alay konusu oldu.