MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya krizini görüştü
ABONE OL
28.01.2021 - 22:54 | | AA

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya krizini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizini, Batı Sahra meselesini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ele aldı. Bukadum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya krizini görüştü

 

Cezayirli Bakan, Lavrov'la iki ülke için ortak öneme sahip bölgesel meseleleri, Libya krizini, Batı Sahra meselesini, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Rusya’dan Sputnik V aşısının temin edilmesi konularını ele aldıklarını ifade etti. 

Cezayir yönetimi, ocak ayı sonunda Rusya'dan Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaşacağını duyurmuştu. 

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum dün komşu Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya gelen Bukadum, Libya krizinin çözümü için siyasi diyalog süreci, güvenlik ve ekonomi konularını görüşmüştü. 

Cezayir'le Fas arasında Batı Sahra meselesinde anlaşmazlık yaşanıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesinde ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki'yi kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'yi kabul etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

    Son dakika: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Son dakika: Tedirgin eden gelişme! Bakan Koca'dan net uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

    Son dakika: Tedirgin eden gelişme! Bakan Koca'dan net uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet