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13.01.2021 - 13:55 | | AA

Çin aşısı Brezilya'da neden yüzde 50,4 sonuç verdi?

Brezilya'da Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişime virüsü 'çok hafif' atlatan vakalar neden oldu. Butantan Enstitüsü'ne göre aşı, 'hafif ila şiddetli' Covid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkiliyken, 'çok hafif' kategorisine giren vakalardan gelen veri hesaba katıldığında bu oran yüzde 50,4'de kaldı.

Çin aşısı Brezilya'da neden yüzde 50,4 sonuç verdi?

Çinli Sinovac şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkinliğine ilişkin Brezilya'nın duyurduğu yüzde 50,4 oranına, son aşama testlerde "çok hafif" kategorisine giren vakalardan gelen verinin değerlendirmesi sonucunda varıldığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.

Geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklayan Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi.

Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u "çok hafif" atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.

Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor. Yine "çok hafif" kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.

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