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20.10.2020 - 11:09 | | AA

Çin, Hindistan'a sınırda kaybolan askerini iade etmesi çağrısında bulundu

Çin ordusu, önceki gün Hindistan sınırındaki dağlık bölgede kaybolan askerinin iade edilmesi çağrısında bulundu.

Çin, Hindistan'a sınırda kaybolan askerini iade etmesi çağrısında bulundu

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pazar günü Çin-Hindistan sınırındaki dağlık Ladakh bölgesinde yolunu kaybeden, ardından Hint ordusu tarafından bulunan askerin ülkesine iade edilmesini istedi.

Hindistan'dan yapılan açıklamada, askerin Hint ve Çin kontrolündeki bölgeleri ayıran ve "Fiili Kontrol Hattı" olarak adlandırılan sınır bölgesinde bulunduğu bildirilmişti.

Çin ordusunun, Hindistan'dan, "kayıp askerin nerede olduğuna" ilişkin bilgi istediğinin aktarıldığı açıklamada; askerin, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından oluşturulan protokol uyarınca, Çuşul-Moldo buluşma noktasında Çin ordusuna geri verileceği kaydedildi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girip burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

 

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