25.11.2020 - 13:03 | | AA
Çin Tayvanlı profesörü casusluk suçlamasıyla hapse attı
Komşusunun bağımsızlığını tanımayan Pekin yönetimi, akademisyen Tony Shih'e dört yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.
Çin'in Tayvanlı bir akademisyeni casusluk suçlamasıyla 4 yıl hapse mahkum ettiği bildirildi.
Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan Ulusal Normal Üniversitesinden Tony Shih adlı emekli bir öğretim üyesine 4 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.
Davanın ülkenin Anhui eyaletindeki bir mahkemede görüldüğünü kaydeden Cu, mahkumiyet kararının yanı sıra Shih’in 20 bin yuan değerindeki mal varlığına da el konulduğunu belirtti.
Tayvanlı 60 yaşındaki Shih, Çin ana karasında akademik değişim faaliyetleri yoluyla yıllardır Tayvan yönetimi için bilgi toplamakla suçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a bir tepki daha!AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili olarak 'Bunların bir kısmını şimdiden ön siparişlerimizi verdik önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz' dedi. Bülent Arınç'ın 'Demirtaş' sözlerine tepki gösteren Erdoğan "Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur." ifadelerini kullandı.