MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin yıl bitmeden 600 milyon doz koronavirüs aşısı üretecek
ABONE OL
04.12.2020 - 13:52 | | AA

Çin yıl bitmeden 600 milyon doz koronavirüs aşısı üretecek

Bir iki hafta içinde önemli bir duyuru yapılacağını bildiren Çin, 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceğini açıkladı.

Çin yıl bitmeden 600 milyon doz koronavirüs aşısı üretecek

 

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Mühendislik Akademisi uzmanlarından olan ve ülkedeki aşı geliştirme çalışmalarında görev yapan Vang Cüncı, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vang, "Kovid-19 aşılarının geliştirilmesi açısından gelecek bir-iki hafta içinde önemli bir duyuru olacak. Konu şu an nihai aşamada." ifadesini kullandı.

Virüsün zayıf bir versiyonunun kişiye enjekte edilerek kişinin bağışıklık sisteminin harekete geçirilmesini sağlayan inaktif aşıya işaret eden Vang, "Planladığı gibi bu yıl 600 milyon doz inaktif aşı piyasaya sunulmaya hazır olacak." diye konuştu.

Çin'de inaktif aşıların iki türü Çin Ulusal Bioteknoloji Grubu tarafından geliştirildi.

Sinovac Biotech tarafından geliştirilen üçüncü inaktif aşı da Güney Amerika, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde 3'ncü aşama klinik deneme sürecinde bulunuyor.

Maske takmayan kadını uyaran doktora saldırıAvcılar’daki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölen çocukları adına para toplandığını fark etti, suç duyurusunda bulundu

Ölen çocukları adına para toplandığını fark etti, suç duyurusunda bulundu

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet