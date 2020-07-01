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01.07.2020 - 12:44 | | AA

Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni corona virüs vakası!

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni tip corona virüs vakası tespit edildi.

Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni corona virüs vakası!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 3 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 534'e çıktı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Şinfadi toptan gıda pazarı kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan, Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadele için faaliyetlerine ara verilen restoranların işleri Kovid-19 öncesi döneme oranla düştü. Restoran çalışanları, müşterilerinin hala dışarıda yemek yemekten çekindiğini belirtiyor.

Ayrıca ABD, Brezilya gibi ülkelerin de Kovid-19'dan etkilenmeleri dolayısıyla Çin'in bu ülkelerdeki pazarlara yönelik ihracatının düşmesi de ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

GÜNEY KORE’DE 51 YENİ VAKA

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 51 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı kaydedilmedi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş alanda görüldü.

Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 850'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

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