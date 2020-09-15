Deyrizor patlamaya hazır bomba

Ülkenin doğusundaki petrolü pazarlamak için SDG’nin bir ABD şirketi ile anlaşma yapması, Esad rejiminin yanı sıra Rusya’nın da tepkisini çekmişti. Anlaşmanın geçerli olmadığına ilişkin yapılan açıklamalar sonrası rejim, petrol bölgesi sınırına silah ve asker takviyesi yaptı. Rus yönetimiyse, sahadaki kontrolünü pekiştirmek için Deyrizor’un güneyine, petrol sahasının yakınına kuvvet konuşlandırdı. “Deir Ezzor 24” internet sitesi, Rus askeri polisinin “Taym” petrol sahasını korumak için bölgeye konuşlandığını duyurdu. Bölgeye, “Wagner”e bağlı 50 Rus paralı askerin de, bölgeye geldiği ileri sürüldü.



ABD destekli SDG ile rejim güçleri arasında bölgede bir süredir yaşanan gerilim, Deyrizor bölgesinde bazı cephelerde çatışmaya dönüştü. Suriye TV’nin haberine göre, Fırat nehrinin iki yakasını birleştiren Boleil bölgesine konuşlanmaya çalışan rejim kuvvetleri mevzilerine, SDG grupları tarafından top saldırısı düzenlendi. Karşılıklı top atışlarının bir kaç saat sürdüğü bildirildi.



Aşiretler de hareketli



Terör örgütü SDG’nin kontrol ettiği Deyrizor’un bazı yerleşimlerinde faili meçhul saldırıların yoğunlaşması, son olarak da El Akidat aşireti şeyhi Mutashar el Hafil’in öldürülmesi, bölgedeki aşiretleri hareketlendirdi. Aşiretler, “failleri ortaya çıkaramamakla” suçladıkları ABD ile SDG’nin, yönetimi aşiret koalisyonuna bırakarak bölgeden çekilmesini talep etti. Aşiret koalisyonu, çekilme takvimi olarak bir ay süre verdi.



Sürenin önceki gün dolmasının ardından Deyrizor’un bazı yerleşim birimlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Olayları sonlandırmak amacıyla ABD’nin bölgedeki yönetimi aşiret liderleriyle bir araya gelerek, çözüm konusunda vaatlerde bulundu.