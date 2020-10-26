DSÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yÃ¶ntemiyle DSÃ– salgÄ±n uzmanlarÄ±yla toplantÄ± dÃ¼zenledi.Â

Ghebreyesus, geÃ§en hafta dÃ¼nya genelinde Kovid-19 vakalarÄ±nda ulaÅŸÄ±lan en yÃ¼ksek rakamÄ±n bildirildiÄŸini aktardÄ±.Â

Kuzey yarÄ±m kÃ¼redeki birÃ§ok Ã¼lkede vaka sayÄ±larÄ±nda ve hastaneye yatÄ±ÅŸlarda endiÅŸe verici bir artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ã¶zellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinin hÄ±zla dolduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â

Ghebreyesus, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in herkesin elinden geleni yapmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, bunun en iyi yolunun virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸma riskini azaltmak iÃ§in kiÅŸisel olarak her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemin alÄ±nmasÄ± olduÄŸunu belirtti.Â

SalgÄ±n dÃ¶neminde tÃ¼m insanlarÄ± fedakarlÄ±k yapmaya davet eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kimse daha fazla sÃ¶zde karantina (sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±) istemiyor. Ama bundan kaÃ§Ä±nmak istiyorsak, hepimiz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapmalÄ±yÄ±z." dedi.Â

"AVRUPA'DA VÄ°RÃœSÃœN Ã‡OK Ã‡OK ARKASINDAYIZ"Â

DSÃ– Acil Durumlar ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Mike Ryan ise geÃ§en hafta dÃ¼nya genelindeki tÃ¼m Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 46'sÄ±nÄ±n, Ã¶lÃ¼mlerin de 3'te 1'inin Avrupa bÃ¶lgesinden bildirildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ryan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"DolayÄ±sÄ±yla, Avrupa bÃ¶lgesinin ÅŸu anda hastalÄ±ÄŸÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ olduÄŸundan ÅŸÃ¼phe yok. Bu virÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meliyiz ve sonra da virÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼nde kalmalÄ±yÄ±z. Bazen bir yarÄ±ÅŸta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama ÅŸu anda Avrupa'da bu virÃ¼sÃ¼n Ã§ok Ã§ok arkasÄ±ndayÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla virÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek iÃ§in mÃ¼cadeleyi ciddi ÅŸekilde hÄ±zlandÄ±rmalÄ±yÄ±z."Â Â

KARANTÄ°NA UYGULAMASI KONUSUNDA FARKLI AÃ‡IKLAMALARÂ

Mike Ryan, virÃ¼sÃ¼n kontrol altÄ±na alÄ±nabilmesi iÃ§in daha kapsamlÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â

Bu Ã¶nlemler iÃ§inde hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± ve "evde kal" uygulamasÄ±na tekrar geÃ§ilmesinin yer alabileceÄŸini kaydetti.Â

DSÃ–'nÃ¼n Kovid-19'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise Avrupa'da artan vaka ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±larÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, "Ãœlkelerin bu sÃ¶zde ulusal karantinalara girmek zorunda kalmayacaÄŸÄ±ndan hala umutluyuz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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