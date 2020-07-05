DSÖ: Çin salgını vaktinde bildirmedi

Koronavirüs salgını başladığından beri ABD ve bazı ülkeler hem Çin’i hem de Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) dünyayı vaktinde uyarmamakla suçluyor. DSÖ ise daha önceden Çin’in salgını ilk andan itibaren kendileriyle, dolayısıyla dünyayla paylaştığını savunuyordu. Ancak DSÖ sonunda Çin’in ilk koronavirüs vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti. Örgüt internet sitesinde yayımladığı Kovid-19 ile ilgili takvimde yaptığı küçük bir değişiklikle Çin’in koronavirüs salgınını ilk zamanlarda bildirmediğini kabul etmiş oldu. DSÖ’nün tutumundaki değişiklik, kurumun resmi sitesindeki takvime yansıdı. ABD basınındaki haberlere göre, Çin aslında salgının çıkışını DSÖ’ye hiç haber vermemiş ve uluslararası sağlık yetkilileri, salgın hakkında ilk bilgileri Amerika merkezli bir siteye gönderilen bilgilerden öğrenmiş.



Göze çarpan değişim



Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesinde salgının başlangıcını ve yayılmasını gösteren takvimde ilk tarih olarak görülen 31 Aralık 2019’da daha önce “Vuhan Yerel Sağlık Komisyonu bir grup zatürre vakasını rapor etti. Daha sonra bunun yeni bir tip koronavirüs olduğu anlaşıldı” ifadeleri yer alıyordu. Sitede şimdiki ifadede ise “DSÖ’nün Çin’deki ofisi, Vuhan Yerel Sağlık Komisyonu’nun web sitesinde yer alan virütik zatürre vakalarıyla ilgili basın açıklamasını tespit etti” denildi. İlk ifadede virüsün ilk çıkışının Çinli yetkililer tarafından raporlandığı belirtilirken, değişen açıklamada DSÖ yetkililerinin bir basın açıklamasıyla salgını tespit ettiği vrugulanıyor. Bu aslında DSÖ’nün resmi olarak salgının çıkışında bilgilendirilmediği anlamına geliyor.



Bundan sonra neler olabilir?



Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere dünyada bir çok siyasi lider salgının yayılmasından Çinli yetkililerin sorumlu olduğunu ve DSÖ’nün bu konuda yeterince önlem almadığını ileri sürüyordu.



Eleştirilerin odağı haline gelen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise hem örgütün hem de Çinli yetkililerin üzerine düşeni yaptığını savunuyordu. Fakat bu son değişiklik DSÖ’nün pozisyonunda bazı değişiklikler olabileceği anlamına gelebilir.



Bir çok kişi, Çin salgının ilk çıktığı yer olan Vuhan’da kontrol altına alınıp dünyaya yayılması engellenmiş olsaydı, 11 milyondan fazla kişinin hastalanmasının ve 500 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesinin önüne geçilebileceğine inanıyor.



Dünyada vaka sayısı 11 milyonu geçti



Dünya genelinde koronavirüs vakalarının 11 milyonu geçtiği bildirildi. Dün itibarıyla koronavirüs vakaları dünya genelinde 11 milyon 219 bin 793’e ulaşırken, ölü sayısının 529 bin 601, iyileşen hasta sayısının ise 6 milyon 363 bin 696 olduğu belirtildi.



ABD’de 24 saatte 55 bin 274 yeni vaka bildirildi. Alabama, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee ve Alaska’nın hepsi rekor sayıda günlük yeni vaka kaydetti.



Rusya’da son 24 saatte 6 bin 632 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, ölü sayısının 168 artarak 10 bin 27’ye yükseldiği bildirildi. Yeni vakaların 1960’ında semptom görülmediği belirtilirken ülkedeki toplam vaka sayısı 674.515’e yükseldi.



İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Lerida kasabası yakınlarında da yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yapan bir bölgede vakaların artması sonrası karantina ilan edildi.



İkinci dalga endişesinin yaşandığı Avustralya’nın Victoria eyaletinde 108 yeni vaka tespit edildi. Yetkililer, 23 vakanın yüzlerce kişiyle yakın temasa sahip olduğunu söyledi. Victoria’nın Melbourne kentinde 10 semtte 3’üncü dereceden “evde kal” emri verildi, yetkililer aşı bulunana kadar eyalette “normalleşmenin” olamayacağını söyledi.



Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yeni vakalardaki artış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.



İran’da maske takmak zorunlu



Vaka sayılarının arttığı İran’da bugünden itibaren iki hafta süreyle maske takmak zorunlu oldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlar ve genel mekanlarda iki hafta süreyle maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu. “Tüm kurumlarda, özellikle de devlet dairelerinde maske takılması ve sağlık kurallarına riayet edilmesi şartıyla hizmet verilecek” diyen Ruhani, maskesiz olanlardan kurala uymalarının isteneceğini belirtti. Memurların, çalıştıkları dairelere maskesiz gelmeleri halinde işe gelmemiş kabul edileceklerini vurgulayan Ruhani, “İdari hizmetlerden, bankacılık ve taşımacılıktan da ancak sağlık kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak şartıyla istifade edilebilecek” diye konuştu. Ruhani, maske takma kültürünün halk arasında yaygınlaştırılması gerektiğini anlattı. Ruhani, kısıtlamaların hiçbirinin kalıcı olmadığını ve bölgelerdeki vaka artış oranlarına göre değişikliklere gidilebileceğini sözlerine ekledi. İran’da her 33 saniyede bir kişinin virüse yakalandığı ve her 13 dakikada bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.