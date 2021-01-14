DSÖ: Mutasyonlu virüs 50 ülkede

İlk olarak Büyük Britanya’da ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs varyantının dünya çapında 50 ülkede daha tespit edildiği duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'de bulunan merkezinden bugün yapılan açıklamada Güney Afrika'da rastlanan diğer bir mutasyona uğramış varyantın da 20 ülkeye yayıldığı açıklandı.

Mutasyona uğramış virüs varyantına Noel’den kısa süre önce Almanya'da da rastlanmıştı. Baden Württemberg Eyaleti Sosyal İşler Bakanlığı ise Güney Afrika'da görülen varyansonun da Almanya'da dün tespit edildiğini duyurdu.

DSÖ, yine koronavirüsün Japonya'da görülen mutasyona uğramış türünün de büyük endişe yarattığını açıkladı. Virüs ne kadar çok yayılırsa mutasyon için de o kadar geniş bir uygun ortam oluştuğunun belirtildiği açıklamada, başka yeni varyansonların ortaya çıkmasının mümkün olabileceği bildirildi.

DSÖ, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün değişime uğramış hallerinin yol açacağı tehlike ve tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığına dikkat çekerken, bunun büyük ihtimalle incelemenin yapılacağı sınırlı laboratuvar kapasitesinden kaynaklandığını kaydetti.

İLK OLARAK 14 ARALIK’TA GÖRÜLDÜ

Büyük Britanya'da ilk olarak 14 Aralık’ta varlığına işaret edilen mutasyona uğramış koronavirüs türünün yaşa veya cinsiyete göre bulaşmasında dikkat çeken özelliklerine rastlanmadığı belirtiliyor.

Yine mutasyona uğrayan Güney Afrika menşeli türün varlığı ise ilk olarak 18 Aralık’ta açıklanmıştı. Koronavirüsün bu türünün de diğeri gibi yine yüksek derecede bulaşıcı olduğundan yola çıkılıyor.

Japonya’da 9 Ocak’ta tespit edilen bir diğer mutasyona uğramış koronavirüs türünün ise ülkeye Brezilya'dan gelen dört kişide rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişilerden ikisinin çocuk ikisinin de yetişkin olduğu kaydedildi.

Öte yandan Brezilyalı uzmanlar da ülkede koronavirüsün mutasyona uğramış bir türüne rastlandığını bildirdi, ancak bunun Japonya’da tespit edilenden bağımsız, başka bir tür olabileceğinden yola çıkılıyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe